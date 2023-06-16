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تحدث مروان عطية لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن انضمامه إلى صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان عطية الحدث الأبرز في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بسبب وجود صراع بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي على التعاقد معه حينما كان لاعبا بالاتحاد السكندري.

وقال عطية في تصريحات تليفزيونية: «أنا أعشق الأهلي منذ الصغر، وعندما أتى عرض النادي الأهلي لم أفكر لحظة ووافقت على الفور، رغم وجود عروض أخرى من أندية بالدوري الممتاز أبرزهم الزمالك».

وأضاف: «اللعب في الأهلي صعب للغاية، لأنك نلعب كل أسبوع على بطولة ويجب أن تحققها، الأهلي اسمه نادي البطولات، ويمتلك إدارة رائعة وجماهير غفيرة».

وأتم: «قبل الانضمام للأهلي كنت أعرف صعوبة الاندماج والنجاح وسط مجموعة تمتلك خبرات كبيرة».