قالت أسماء السيد، ممثلة حزب العدل، إن لاشك في أن إصلاح النظام الصحي في أي دولة هو عملية صعبة جدا والنجاح فيها هو تحدي كبير، موضحة أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة زحما كبيرا تمثل في إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية.

وأضافت خلال مشاركتها في لجنة الصحة بالحوار الوطني أن أهم الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في مجال الصحة هو التأمين الصحي الشامل الذي تعتبره نجاح علي مستوي جميع القطاعات قطاع خاص وحكومي وأهلي، لأنه واجه كثير من التحديات، تحديات الموارد البشرية، تحدي التكلفة، تحدي ميكنة المنظومة والتحول الرقمي، تحدي الإعلام، والتوعية.

وأوصت ممثلة حزب العدل بضرورة إلزام وزارة الصحة بجدول زمني للتنفيذ لأن المشروع يسير ببطء شديد.

وشددت السيد على أهمية الالتزام بالشفافية في إعلان موازنات ميزانيات المشروع مع إلزام الجهات الاستثمارية الحكومية بسداد ما يخصها من مساهمة تكافلية متأخرة.

كما أوصت ممثلة حزب العدل بادراج بند حصول المنتفع علي الخدمة من أي مكان في مصر وليس محل إقامته أو عمله.