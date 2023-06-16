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تحديد موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الجديد

د ب أ
نشر في: الجمعة 16 يونيو 2023 - 5:01 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يونيو 2023 - 5:01 م

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة  القدم، اليوم الجمعة، عن إقامة مباراة نهائي كأس الاتحاد 2024 يوم 25 مايو من العام المقبل.

ويقام النهائي للعام الثالث على التوالي في يوم بعيد عن أيام مباريات الدوري الإنجليزي، كما أنه سيقام بعد ستة أيام من الجولة الأخيرة من موسم 2023/2024.

وسيستضيف ملعب "ويمبلي" بعد ذلك المباراة الفاصلة للصعود في "شامبيونشيب" بعد يوم من نهائي الكأس، وسيستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ذلك باسببوع يوم الأول من يونيو.

وستقام المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات يوم السبت التالي 11 مايو أو يوم 12 مع إمكانية تأكيد الموعد في أقرب وقت.


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