يرى هاني رمزي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المدير الفني الذي يمتلك شغفا بعمله فهو قادر على النجاح، لكن على العكس لو تعرض للملل فأنه لن يقدم الإضافة المطلوبة، لذلك فإن الشغف هو أساس النجاح في أي عمل، وهو ما ينطبق على مارسيل كولر.

وقال رمزي في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "شخصية كولر تتفق مع النادي الأهلي، وهو يمتاز بالهدوء والتنظيم في عمله، ولا يُظهر أي توتر مطلقًا في عمله، وبعيد تمامًا عن العصبية في معظم المباريات، ولكنه قد يكون ظهر عصبيًا في لقاء الوداد المغربي في ظل أهمية تلك المواجهة".

وأضاف: "كولر يمتاز بالثقة، وحصل على ثقة ودعم جماهير الأهلي أيضًا، وأشعرنا بالقدرة على تحقيق الفوز في أي وقت حتى لو تأخر الفريق في النتيجة، وهو ما جعل الفريق يظهر بشكل طيب في المباريات المحلية والقارية تحت قيادة المدير الفني، لذلك نقول إن شخصية المدرب تتوافق مع شخصية النادي والجميع يثق فيه من إدارة أو جماهير".

وتطرق رمزي للحديث حول أزمة أفشة، وقال: "هناك جزء سيئ في عالم السوشيال ميديا، والأجواء تغيرت عن فترة تواجدي في الملاعب، والأجيال تغيرت تمامًا وبدأوا يستخدمون مواقع التواصل بشكل غير جيد في بعض الأحيان".

وأتم: "في كل أرجاء العالم هناك منافسة والمفترض أن تكون شريفة، لكن البعض وجه الجماهير نحو أمور بعيدة عن كرة القدم".