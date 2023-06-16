محافظ أسوان: بدء العمل بمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بمنطقة الكسارة

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في بيان، إنه سيتم بدء العمل بمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بمنطقة الكسارة بأبو الريش قبلى، غدا السبت، والتى خصص لها مساحة 49 ألفا و989 م2 وفقاً للقرار الجمهورى رقم 62 لسنة 2022.

واوضح المحافظ، أن هذا المشروع الحيوى يأتى ضمن سلسلة من المشروعات التى جار تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية بقرى أبو الريش سواء فيما يتعلق بمياه الشرب أو غيرها من المطالب الاحتياجات الجماهيرية الأخرى، وهو ما سيساهم بدوره فى توفير حياة كريمة للمقيمين بهذه المناطق، وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لها.