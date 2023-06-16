قال الدكتور خالد عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن جميع التوصيات الصادرة عن لجنة الصحة بالحوار الوطني على هامش اجتماعها الخميس؛ شددت على ضرورة تسريع وتيرة المضي في استكمال ملف التأمين الصحي الشامل ودخول باقي المحافظات، مشيرا إلى انتهاء الحكومة من 6 محافظات إلى الآن.



وأشار خلال مداخلة متلفزة لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» مساء الخميس، إلى إجماع كافة الآراء المشاركين على الخطوات التي انتهجتها الحكومة؛ بشأن تطوير منظومة تطوير الرعاية الصحية وتوفير الحياة الكريمة للمواطن منذ 2014 إلى 2023.



ولفت إلى حرص الحكومة على تحسين الوضع المادي وتدريب الفرق الطبية منذ 2014، بإصدار قانون الكادر، بالإضافة إلى بدل مخاطر المهن الطبية في أبريل الماضي من خلال قانون العلاوة، وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسي بهذا الصدد.



وأشار إلى تصديق الرئيس السيسي في وقت سابق على توجيه 50 % من دخل العيادات المسائية والتخصصية في المستشفيات إلى الفريق الطبي كأحد السبل لتحسين دخل الفريق الطبي، منوها أن الحكومة على وشك الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية في إطار التعاون بين لجنة الصحة بمجلس النواب ووزارة العدل.



وأضاف أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية، والاهتمام بصحة المواطن من خلال عقد المبادرات الرئاسية الصحية، والقضاء على ملفات الانتظار وملف فيروس سي، مؤكدا أن ملف تحسين دخل العاملين بالقطاع الصحي؛ لا يزال يتطلب مجهودا ووقتا أكبر.



وتابع: «لم نصل بعد إلى النقطة التي ترضينا نحن كحكومة قبل أن ترضي الزملاء العاملين بالقطاع الصحي، نحن نرى أننا بحاجة إلى الاستمرار في زيادة الدخل المادي للفريق الصحي ونعمل عليه بكل قوة».