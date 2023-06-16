أعلن محمد شبانة، نجل شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، عن عزمه مقاضاة المنتج محسن جابر، على خلفية استخدام إحدى الشركات التابعة للشركة الأم مزيكا جروب التي يملكها لأغاني الفنان الراحل في المهرجانات، على حد قوله.

وكشف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر»، المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الخميس، عن تكليف المستشار القانوني للأسرة؛ لتجهيز المستندات اللازمة ضد الشركة المنتجة، قائلا: «لا يجوز أن نستغل أغاني عبد الحليم ونقدم عليها أغاني مهرجانات غير لطيفة».

وتابع: «الملحن عمرو مصطفى اكتشف الأغنية وأرسل لي كل الأدلة؛ بأن شركة ديجتال ساوند تندرج تحت عباءة مزيكا جروب للمنتج محسن جابر، وعملوا مهرجان اسمه (حبيبها) على اليوتيوب في مقدمته يغني عبد الحليم ثم يبدأ من بعده مطربو المهرجات» حسب قوله، معتبرا أن ما حدث إساءة كبيرة لتاريخ الفنان الراحل.

وأوضح أن الهدف من اتخاذ الإجراءات القانونية؛ هو الحفاظ على التراث المصري، معقبا: «عبد الحليم وعبد الوهاب أهرامات لا يجوز أبدا المساس بهما، المنتج محسن جابر لا يملك حقوق أغاني عبد الحليم حافظ ولا يملك أي شيء، فقط هو مستأجر يتحصل على عقد استغلال من شركة صوت الفن الحارس القضائي، ويجدد كل عام».

وبشأن تصريحاته السابقة حول عدم تعرض جثة العندليب إلى التحلل، قال: «في عام 2007 فتحنا المقبرة نتيجة ترشيح المياه وحصلنا من دار الإفتاء على فتوى بفتح الغرف، وأول ما الناس كسرت الغرفة وشاهدوا الجثة هللوا الله أكبر، وأنا كنت فوق ونزلت تأكدت».