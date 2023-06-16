رفع 261 طن قمامة وأتربة خلال حملات نظافة بالفيوم

قال المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، إنه يتم تكثيف حملات النظافة ورفع مستوى الخدمات بالقرى، وتم تنفيذ حملات نظافة مكثفة بمدينة سنورس وعدد من طرق وقرى المركز، في ضوء تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وقامت الوحدة المحلية بحملات مكثفة بعدد من طرق وشوارع القرية، أسفرت عن رفع 261 طن قمامة ومخلفات وأتربة في حملات النظافة الصباحية والمسائية، كما تمكنت إدارة التموين من تحرير 10 مخالفات تموينية.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم تنفيذ حملات نظافة مكثفة بعدد من طرق وقرى المركز لرفع الأتربة وتجمعات للقمامة والمخلفات، وأسفرت عن رفع 247 طن قمامة و14 طن أتربة.

وأضاف أن إدارة تموين سنورس قامت بالتعاون مع الوحدة المحلية بضبط وتحرير 1 تقرير تصرف في 3 شكائر دقيق مدعم مخصص للمخابز، 4 تقارير خبز ناقص الوزن، و2 تقرير خبز غير مطابق للمواصفات.