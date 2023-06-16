نائب: بعض الصفحات تستغل الضغوط الاقتصادية للترويج لأجهزة كهربائية مغشوشة

كشف الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، عن السبب وراء تقدمه بطلب إحاطة لوزيري التموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لانتشار حالا غش تجاري في الأجهزة الكهربائية، مؤكدً أنها منتشرة بشكل أكبر على الإنترنت، إلى جانب بعض المحلات الصغيرة التي تعرضها بأسعار مخفضة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «المصري افندي»، تقديم الإعلامي حسام الدين حسين والمذاع على قناة «المحور»، مساء الخميس، أن وجود الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة المنخفضة داخل المنازل يمثل خطرًا على حياة الكثيرين، وتتسبب في بعض الأحيان بنشوب حرائق بها، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي لا يحتمل مثل هذه الممارسات.

وأشار إلى أن هناك بعض التجار الذين يستغلون الضغوط الاقتصادية على المواطن ويروجون لأجهزة يوجد بها بعض عيوب الصناعة وتحمل مسمى «فرز ثاني»، مطالبًا بضرورة رصد لعمليات البيع التي تتم عبر صفحات الإنترنت وتمتص أموال الشعب إلى مصادر مجهولة وبدون أن تدخل خزانة الدولة، إلى جانب أن المواطن يدفع قيمة مُنتج غير حقيقي.

ووجه المواطنين بضرورة شراء أي منتجات من مصادر معلومة، خاصًة الأجهزة الكهربائية التي تمثل مصدرًا لتهديد أروح الأسر، مؤكدًا أنه لجوء المواطن لتوفير نسبة معينة من الأسعار يعرض الكثير منهم وذويهم للخطر.

