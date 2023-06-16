ارتفاع أسعار العقارات في مدريد على عكس معظم المدن الكبرى الأخرى في أوروبا

أفادت تقارير بارتفاع أسعار العقارات في العاصمة الاسبانية مدريد، على النقيض من معظم المدن الكبرى الأخرى في أوروبا.

وأظهرت بيانات موقع "ايدياليستا" للتسويق العقاري، وخدمة "بلومبرج سيتي تراكر"، أن الأسعار في مدريد ارتفعت بنسبة 9ر4% في مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القدرة الشرائية لدى المستهلكين سببا تراجع أسعار العقارات في خمس من ثماني مدن يتم متابعتها كمقياس لأسعار العقارات في المناطق الحضرية، غير أن تراجع عدد المساكن في مدن مثل مدريد يعزز الضغوط على سوق العقارات.

وارتفعت أسعار العقارات أيضا في ميلانو ولندن بنسبة سنوية تبلغ 6ر3% و1ر1% على الترتيب. وفي المقابل انخفض أسعار العقارات في فيينا بنسبة كبيرة بلغت 7ر12%، بحسب بيانات موقع "إيموبرايس" للتسويق العقاري.

ويشكل أرتفاع الأسعار مؤشرا على تفاقم أازمة نقص المساكن في مدريد على نحو يزيد الضغوط على المستهلكين الذين يواجهون مشكلات ارتفاع التضخم وتكاليف التمويل. وتمثل هذه القضية مشكلة سياسية بالنسبة لرئيس الوزراء بدرو سانشيز قبل الانتخابات المبكرة في تموز/يوليو المقبل.