وزير الدفاع الأمريكي يحث نظيره التركي على السماح بانضمام السويد إلى الناتو

قال لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، إنه حث تركيا على السماح بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وذلك خلال اجتماع استهلالي عقد اليوم الجمعة، مع نظيره التركي الجديد على هامش اجتماع وزراء دفاع بدول الحلف في بروكسل.

وأضاف أوستن، في مؤتمر صحفي عُقد في مقر حلف شمال الأطلسي: "غرضي من لقائه اليوم كان عقد اجتماع استهلالي لتهنئته على توليه منصب وزير الدفاع. وبالطبع انتهز كل فرصة متاحة لحثه على المضي قدما والسماح بانضمام السويد".

وتابع قائلا: "مدة الاجتماع كانت قصيرة للغاية لذلك ليس لدي ما أصرح به خلاف ذلك"، بحسب وكالة "رويترز".