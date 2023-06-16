مساعد بوتين: هناك إمكانات كبيرة للتعاون مع تركيا لم يتم استغلالها بعد

قال مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، الجمعة، إن هناك إمكانات كبيرة للتعاون بين بلاده وتركيا لم يتم استغلالها بعد.

وأضاف أوريشكين، في تصريح لوكالة أنباء الأناضول التركية، أن البلدين يعملان على انجاز العديد من المشاريع المهمة، مثل التعاون في مجال الطاقة النووية والتبادل التجاري.

وأشار إلى أن تركيا وروسيا تنفذان بشكل مشترك مشاريع "مثيرة للاهتمام"، مضيفا: "يمكنني التأكيد بأننا لم نبلغ حتى نصف الإمكانات المحتملة للتعاون بيننا".

وأعرب عن توقعاته بأن يستمر البلدان في اتخاذ خطوات للتعاون بينهما، وأوضح: "يتعين علينا القيام بالكثير لضمان تحقيق جميع الفرص الموجودة في التفاعل بين روسيا وتركيا، وسنحاول تحقيق ذلك".

وتابع: "يتمتع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بإرادة قوية بشأن هذه القضايا، ويعقدان اجتماعات مكثفة ومتكررة للتشاور حولها".

وأردف أن "هناك إمكانات كبيرة للتعاون المستقبلي لم تتحقق بعد".