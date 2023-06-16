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دعا أحمد شريف، مساعد رئيس حزب المؤتمر، إلى تفعيل دور الصيدلي الإكلينيكي في تقديم الخدمة الطبية داخل المستشفيات.

وقدم شريف خلال كلمته بالجلسة التى عقدتها لجنة الصحة في الحوار الوطني اليوم روشتة لعلاج بعض المشكلات التى تواجه المنظومة الصحية منها العمل علي حل مشكلة نقص أعداد الكادر الطبي داخل مستشفيات تقديم الخدمة الصحية،علاج سوء التوزيع الجغرافي وتطبيق التوزيع الاقليمى للكوادر الطبية.

وأيضا زيادة أعداد مدارس التمريض لسد العجز، علاج سوء توزيع التخصصات الطبية كالرعاية والتخدير والطوارىء، البحث عن عوامل جذب الكادر الطبي بربط المكافآت بالجهد المبذول، العمل علي الاستفادة من اشتراكات المصريين بالخارج في منظومة التأمين الصحى الشامل مما سيعود بعوائد مالية سنوية تتجاوز المليارى دولار.

كما طالب شريف بإدراج عمليات تكميم المعدة لمرضي الحالات المزمنة كالسكرى ضمن تغطية التأمين الصحى الشامل والعادى ونفقة الدولة.

ولفت إلى أن الرعاية الصحية تحتاج إلى اهتمام بالغ، مشيراً إلى أنه لابد من الإهتمام بمقدمى الخدمة الأولية وأطباء الأسرة.

جاء ذلك خلال مشاركته اجتماعات لجنة الصحة بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، اليوم الخميس، حول ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي.