وزير مالية ألمانيا يوكد وجود دول أخرى تؤيد التطبيق الآلي لقواعد الدين العام في الاتحاد الأوروبي

قال كريستين ليندنر، إن ألمانيا ليست العضو الوحيد في الاتحاد الأوروبي التي ترغب في التطبيق الآلي لقواعد خفض معدلات الدين العام في الدول الأعضاء بالاتحاد، والذي تعارضه دول أخرى منها فرنسا.

كما دافع الوزير الألماني، عن اقتراحه خفض معدل الدين العام للدول الأوروبية ذات المديونية المرتفعة التي يزيد معدل الدين العام فيها عن 60% من إجمالي الناتج المحلي بمقدار 1% سنويا، قائلا إنه ليس هدفا مفرط في التفاؤل.

وأضاف أن الدول التي يبلغ فيها معدل الدين العام 100% من إجمالي الناتج المحلي لديها مهلة تستمر 40 عاما، لكي تخفض معدل الدين لديها إلى المستوى المستهدف بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وهو 60% من إجمالي الناتج المحلي.

كان ليندنر واحدا من 11 وزير مالية في الاتحاد الأوروبي نشروا مقالا مشتركا في صحيفة دي فيلت الألمانية؛ للمطالبة بتشديد قواعد الدين العام وعجز الميزانية للدول الأعضاء.

وأكد الوزراء في مقال مشترك نشرته صحيفة فيلت الألمانية، أمس الخميس، "رأينا أن وجود قواعد واضحة وشاملة تطبق على كل الدول الأعضاء بالتساوي يجعل من الأسهل الالتزام بالقواعد وتطبيقها".

وقع المقال المشترك وزراء مالية ألمانيا وجمهورية التشيك، والنمسا، وبلغاريا، والدنمارك، وكرواتيا، وسلوفينيا، وليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا، ولوكسمبورج.

ويرى الوزراء أن مهتهم هي العمل على وجود قواعد مالية يعتمد عليها وشفافة وسهلة القياس وملزمة في أوروبا.

في المقابل ينتقد وزير مالية فرنسا برونو لو مير هذه المطالب ويعتبرها غير واقعية.