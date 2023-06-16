مجدي شاكر: يجب نقل مقابر الخالدين لكل محافظات الجمهورية

وجه الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، الشكر للرئيس السيسي، بعد إصداره قرارًا لإنشاء مقبرة الخالدين لضم رفات الرموز المصرية، مؤكدًا أنه جاء في وقته المناسب وأن الرئيس دائمًا ينتصر للحق وأن هذا القرار أراح كثيرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «المصري أفندي»، تقديم الإعلامي حسام الدين حسين، والمذاع على قناة «المحور»، مساء الخميس، أن القرار ينص على تقييم الموقف بشأن نقل المقابر، وتحديد كيفية التعامل مع بعض الحالات، إلى جانب تشكيل اللجنة التي ستدرس البدائل المتاح، مُبديًا رغبته في انضمام أهالي وذوي العظماء والرموز المصريين، لتحديد الشخصيات التي سيتم ضمهم للمقبرة.

وطالب بضرورة نقل تجربة مقبرة الخالدين في كل محافظة، لأن كل محافظة تضم عددًا كبيرًا من الرموز والعظماء المصريين، إلى جانب أن القبر الواحد يضم أكثر من رفات وغير معلومة، منوهًا إلى أنه بجانب ذلك يوجد رموز مصرية خالدة منذ القرن السابع الهجري والرابع عشر الميلادي.

ولفت إلى أن هناك الكثير من المعلومات غير معروفة بالنسبة لشكل وبناء المقبرة وموقعها، متقدمًا باقتراح يتعلق بمكان إنشاءها بحيث تكون في الجبانة المنسية امتداد للمصريين القدماء والتي تمتد من أبو رواش حتى بني سويف، أو يتم إنشائها في العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها عاصمة جديدة في كل شيء.

وطالب المصممين الذين سيعملون على مشروع إقامة مقبرة الخالدين، بضرورة القراءة في التاريخ، لافتًا إلى أن هناك أساتذة مشهورين ومُهمين في هذا المجال إلى جانب الكتب ورسائل الماجستير التي تحدثت عن هذه الجبانات والشخصيات المدفونة فيها الأمر الذي يؤكد على ضرورة الدراسة الجيدة قبل البدء في تنفيذ مقبرة الخالدين.