بروكسل تدعو ألمانيا إلى عدم التمسك بموقفها بشأن قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة للديون

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني الحكومات الأوروبية إلى التخلي عن مواقفها المتصلبة بشأن قواعد الديون الخاصة في التكتل، وإلى السعي لأرضية مشتركة في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى التوصل لاتفاق بحلول نهاية العام الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وتأتي دعوة جينتيلوني عقب نشر ألمانيا و 10 دول أخرى، أعضاء بالتكتل، مقال رأي دعت فيه إلى انضباط مالي أشد صرامة من المعلن حاليا في مقترحات لتغيير ما يطلق عليه اتفاق الاستقرار والنمو.

وقال جينتيلوني للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: "تعمل المفوضية على حل قائم على المصلحة العامة، لا على هذا الموقف الوطني أو ذاك. قناعتنا الواضحة هي أن هذا وقت بناء الجسور، وليس حفر الخنادق".