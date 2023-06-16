بولندا: لا أدلة على وجود طحالب ذهبية سامة في الروافد الدنيا لنهر أودر

قالت السلطات البولندية، إنها لم تعثر على أي طحالب ذهبية سامة في الروافد الجنوبية من نهر أودر.

وبعد أخذ عينات عشوائية في إقليم ويست برومرانيان، أعلن ممثلو هيئات البيئة والمياه الإقليمية وجمعيات الصيد المحلية في شيتشيتسين اليوم الجمعة، أن العينات أظهرت مستويات جيدة من الأوكسجين في المياه. ولم يُعثر على أسماك نافقة.

وفي بداية الأسبوع، أزالت الهيئة المحلية في إقليم أوبول 450 كيلوجراما من الأسماك النافقة من قناتي جيلفيس وكيدزيرزين، المتفرعتين من النهر. وأشارت عينات إلى وجود طحالب ذهبية.

كما عُثر على الطحالب في سدين بالقرب من نهر أودر في أبريل ومايو.

ويتم فحص مياه النهر مرة في الأسبوع بحثا عن طحالب ذهبية.

غير أن رئيس جمعية الصيد المحلية، آدم تانسكي، قال إن الروافد الدنيا لنهر أودر، مع ذلك، لا تدعو على التفاؤل.

ومستويات مياه النهر متدنية فعلا مثلما كانت في العام الماضي، ولم يكن هناك هطول كاف من الأمطار.

وتبلغ درجة جرارة المياه في الصباح 21 درجة مئوية وبعد الظهر 22 درجة مئوية.

وشهد الصيف الماضي نفوقا جماعيا للأسماك في نهر أودر، الذي يمتد على طول الحدود الألمانية. وخلص علماء من على كلا جانبي الحدود أن تكاثر طحالب "بريمنيسيوم" الذهبية السامة كانت هي المسئولة عن ذلك.