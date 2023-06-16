قال اللواء عماد النجار، رئيس قطاع الخدمات البحرية بهيئة ميناء إسكندرية، تعليقا على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير اليوم الخميس، إن الهيئة تشهد عمليات تطوير وتحديث غير مسبوقة لم تحدث على مدار تاريخها من قبل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، أن ميناء الإسكندرية اليوم أصبح من أكبر وأحدث الموانئ العالمية -بل يكاد يكون في موقع الصدارة- مشيرا إلى امتلاك قطاع الخدمات البحرية أكبر أسطول بحري خدمي على مستوى الموانئ المصرية.



وأشار إلى أن حجم الأسطول بالميناء يصل إلى 71 سفينة وقاطرة، منوها أن الأسطول يأتي في إطار الاستحداثات الأخيرة لخدمة متطلبات المحطة متعددة الأغراض؛ بهدف مواكبة السفن العملاقة التي من المتوقع تدفقها إلى الميناء خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى بدء التشغيل التجريبي للمحطة منذ بداية العام.



وأضاف أن الشركات العالمية الكبرى؛ أصبحت تتنافس على توقيع وعقد شراكات مع هيئة ميناء إسكندرية، مؤكدا أن الهيئة تقديم جميع الخدمات للسفن المترددة على الميناء من استيراد وتصدير بالإضافة إلى أحدث الخدمات المتواجدة بالموانئ العالمية، منوها أن جميع القطاعات بهيئة الميناء شهدت تطويرًا على مستوى المجالات كافة، وليس محطة تحيا مصر وحسب.



وشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، ورفع العلم على سفينة وادي الملوك -أكبر وأحدث سفن الأسطول التجاري المصري- في إطار خطة مصر للتحول لمركز لوجستي وتجاري عالمي من خلال تحديث منظومات الإدارة والجمارك لزيادة التنافسية، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المحاور والممرات اللوجستية التي تربط البحرين الأحمر والمتوسط.