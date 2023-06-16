ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدعم مبدئيا خطة من شأنها إزاحة العقبات أمام انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدون تحديد جدول زمني لقبولها، وهي خطوة متواضعة يأمل المسئولون الأمريكيون أن تتمكن من رأب الانقسامات بين الدول الأعضاء بشأن مسار كييف للانضمام إلى التحالف العسكري.



وقال مسئول أمريكي بارز، طلب عدم كشف هويته، لـ"واشنطن بوست"، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "مرتاحة" لمقترح من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، من شأنه أن يسمح لأوكرانيا بالتخلي عن عملية الترشح الرسمية المطلوبة من بعض الدول، وهي خطوة يمكن أن تسرع دخولها.



وبموجب الخطة، التي تحتاج موافقة جميع الدول الأعضاء الـ31، سيعلن الناتو أنه يمكن لأوكرانيا الالتفاف حول خطة عمل عضوية الحلف، وهي عملية تتلقى فيها البلدان المرشحة التقييمات والمشورة بينما تتخذ خطوات لتلبية معايير الناتو فيما يتعلق بالدفاع ومسائل أخرى.



وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، سيضع ذلك أوكرانيا في فئة مع فنلندا العضو الجديد، التي تخطت تلك الخطوة. وعلى النقيض، شاركت مقدونيا الشمالية في خطة عمل العضوية لمدة عقدين قبل انضمامها في عام 2020.



لكن هذا المقترح سيتطلب من أوكرانيا أيضا إجراء إصلاحات، وعلى عكس رغبات أعضاء الناتو في أوروبا الشرقية، فإنه لن يحدد أي إطار زمني لانضمام أوكرانيا.



وقال مسئولون أمريكيون إن المقترح يتجاوز المسار المفضل لدول الناتو التي تخشى أن تؤدي عضوية أوكرانيا إلى تصعيد المواجهة بين الغرب وروسيا.



ورفض المسئول الأمريكي تسمية تلك الدول، لكن مسئولين من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة حثوا على توخي الحذر في الماضي.



ورددت مندوبة الولايات المتحدة لدى حلف الناتو، جوليان سميث، المخاوف واسعة النطاق هذا الشهر، عندما قالت إن أوكرانيا ربما لن تتمكن من الانضمام بينما تخوض معركة وجودية مع روسيا.



وتجرى مشاورات بشأن ما إذا كان هناك دعم أوسع نطاقا للخطة، بحسب المسئول الأمريكي.



وقال مسئولون أيضًا إن الإدارة الأمريكية تحاول حشد الدعم لإبقاء ستولتنبرج بمنصبه لعام آخر. وقاد ستولتنبرج وهو رئيس وزراء النرويج السابق حلف الناتو منذ 2014، ومن المتوقع أن يرحل هذا الخريف.



وبحسب "واشنطن بوست"، يؤكد الموقفان على رغبة بايدن في الحفاظ على التماسك داخل الناتو في لحظة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للحلف والمعركة العسكرية التي يدعمها في أوكرانيا.



وتصل المحادثات بشأن مسار أوكرانيا إلى الناتو ذروتها مع تصاعد التكهنات بشأن مستقبل قيادة الحلف، وتسعى إدارة بايدن لتجنب ما قد يكون مأزقًا مزعجًا بشأن اختيار بديل ستولتنبرج.