قال الدكتور ياسر عبد السلام، مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن إجمالي عدد الأفراد المستفيدين من الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة بلغ 22 مليون مواطن، بإجمالي 5.2 مليون أسرة، وذلك بعد توجيه الرئيس السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بإضافة مليون أسرة جديدة بزيادة نسبتها 25 % نهاية العام الماضي.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الخميس، إلى ارتفاع ميزانية البرنامج إلى 31 مليار جنيه قياسًا بـ 19 مليارًا بداية العام الماضي.

وأضاف أن البرنامج لا يقتصر وحسب على تقديم الدعم النقدي -بل يتضمن مجموعة أخرى من أشكال الدعم- على غرار الإعفاء من المصاريف المدرسية بالإضافة إلى تمكين جميع أسر تكافل وكرامة من الكشف والعلاج وإجراء العمليات مجانا، إلى جانب توزيع 100 ألف كيلو من اللحوم على المستفيدين من البرنامج شهريًا على مدار على مدار الشهور الاثنا عشر شهرًا الماضية.

وأشار إلى تسجيل 40 مليون مواطن ضمن قاعدة بيانات الأسر الأولى بالرعاية، موضحا أن الدعم النقدي يعد أول تدخلات برنامج الحماية الاجتماعية.

كما كشف عن توفير وزارة التضامن 250 منحة للدراسة بالجامعة الأمريكية أو جامعة زويل و جامعة الجلالة للحاصلين على مجموع 85 % فأكثر في الثانوية العامة؛ من طلاب أسر برنامج تكافل وكرامة، مناشدًا الأسر بتسجيل البيانات على موقع الوزارة بموعد أقصاه 2 يوليو المقبل.