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جمارك مطار الغردقة الدولي تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 16 يونيو 2023 - 8:23 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يونيو 2023 - 8:23 م

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة وجابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وذكر بيان أصدره المركز الإعلامي لجمارك مطار الغردقة الدولي اليوم الجمعة، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أوزبكستان، اشتبه محمود صبري مأمور اللجنة الجمركية في راكب أوزبكستاني الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة (X-RAY) تلاحظ وجود كثافات متماثلة وبالعرض على مهند سامى المشرف على صالة الوصول الدولي، قرر تفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 10 علب (آيفون) فارغة ونظرا لارتباك الراكب تم تفتيشه ذاتيا فتبين وجود 10 هواتف محمولة (آيفون) مخبأة داخل ملابسه.

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