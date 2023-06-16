إينفيمت الإيطالية تطلق المرحلة الأولى من مشروع فيرجيليو

قالت جيوفانا ديلا بوستا، الرئيس التنفيذي لشركة إينفيمت Invimit الإيطالية إن مشروع Piazza D'Armi في مدينة ميلانو الإيطالية قادر على إرضاء المستثمرين الدوليين الذين يتطلعون إلى العقارات الإيطالية في فرصة ستسمح بإنشاء تآزر مهم مع امتيازات أجزاء أخرى من العالم.

ونشرت شركة Invimit المملوكة بنسبة 100٪ لوزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، دعوة للتعبير عن الاهتمام باختيار شريك لمبادرة "Piazza D'Armi" في ميلانو في أصول تبلغ مساحتها حوالي 388000 متر مربع مملوكة للقسم الثامن من صندوق i3-Sviluppo إيطاليا الذي تديره الشركة الإيطالية.

وينص المشروع على تطوير نحو 135000 متر مربع من مساحة البناء الإجمالية وإنشاء واحدة من أكبر الحدائق الحضرية في مدينة ميلانو الإيطالية والتي ستغطي 75 ٪ من المساحة.

واعتبرت ديلا بوستا أن هذه المبادرة دليل على قدرة ميلانو وإيطاليا بشكل عام على جذب الاستثمارات على المستوى الدولي وبمعايير جودة عالية مثل تلك الخاصة بالدول العربية حيث بدأت روما معها منذ فترة طويلة حوارًا بناءً على أساس الثقة المتبادلة فضلاً عن مشاركة أهداف الاستدامة والنموذج.

وسيجري نقل الأصول إلى صندوق الاستثمار البديل فيرجيليو، الذي تديره Invimit. فيما سيتم بيع غالبية الأسهم المصدرة مقابل المساهمة إلى مستثمر مختار، بينما سيبقى الجزء المتبقي ملكًا لصندوق تملك أسهمه وزارة الاقتصاد و المالية.

والأطراف المهتمة المؤهلة كمستثمرين محترفين المستوفون للمتطلبات المطلوبة ستتمكن من الاطلاع على مذكرة المعلومات المتعلقة بالمشروع. فيما تتضمن الوثيقة النسب الاقتصادية ووصل للمعاملة و فرضية هيكل المعاملة التي طورتها الشركة.

والموعد النهائي لإبداء الاهتمام من عدة مستثمرين بشكل مشترك هو 24 يوليو المقبل، فيما ستتم دعوة الكيانات المختارة عبر رسالة أولية لتقديم أي مقترحات هيكلية بديلة للسيناريو الأساسي المشار إليه في مذكرة المعلومات.