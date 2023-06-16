قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه حقق لقب دوري أبطال إفريقيا مع الفريق الأحمر 7 مرات، مشيرًا أنه من بينهم لقبان عندما كان لاعبا.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه، بعد تعادله مع نظيره الوداد المغربي يوم الأحد الماضي، مستفيدًا من فوزه ذهابا بهدفين لهدف.

وأضاف عبد الحفيظ: «في تاريخي كمدير للكرة بالنادي الأهلي حصلت على 5 بطولات دوري أبطال، إلى جانب لقبين كلاعب أيضًا».

وبسؤاله عن منافس الأهلي في القارة الإفريقية حاليًا، قال: «هناك ثلاث فرق في السنوات الأخيرة متواجدة في المنافسة مع الأهلي، وهم، صن داونز والوداد والترجي التونسي».

وتابع: «الوداد في تاريخه بالقارة الإفريقية فاز بلقب دوري الأبطال 3 مرات، حصل على اثنين منهم من الأهلي، والغريب أن جميع النهائيات كانت في المغرب، لذلك كان من الصعب علينا أن نخسر أمامهم النهائي الثالث».

وأختتم بالحديث عن رأيه في مستوى الزمالك بالسنوات الأخيرة، قائلا: «أتحدث عن منافسي الأهلي إفريقيا حاليًا، نهائي القرن كان 2020 والزمالك قدم حينذاك أداء جيدًا جدا، ولكنه حظه السيئ أنه وقع أمامنا في النهائي وحققنا الفوز عليه، ومن بعد هذه البطولة ابتعد الفريق الأبيض عن الأدوار الإقصائية، المنافسة مع الزمالك محليًا ستظل للأبد مهما كان مستوى الفريق».