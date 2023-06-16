تامر حسني أفضل فنان في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس

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كرم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس، الفنان تامر حسني كأفضل فنان عربي واعتبر المهرجان تامر حسني واحدا من النجوم الذين يتمتعون بتنوع استثنائي.

جاء ذلك بحضور السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط والسفير البحريني، ووزيرة الثقافة التونسية والسفير المصري بتونس والسفير التونسي في مصر، ووسط ألمع نجوم الصحافة والاعلام العربي والتونسي.

وأكدت إدارة المهرجان في بيان صحفي، أن هذا العام شهد حضور جماهيري كبير يحدث للمرة الأولى بسبب تكريم تامر حسني، وظهر حب الجمهور الجارف لنجمهم المحبوب.

وغنى تامر حسني أكثر من ساعتين وامتع الحاضرين بصوته وعروضه الاستعراضية المتميزة، وخفة ظله المعهودة مع جمهوره الكبير.

من جانبه أثنى تامر حسني على المجهود الكبير الذي بذله كل من منظم الحفلات المصري تامر عبد المنعم، والتونسي شمس الدين التواتي.

وأعرب حسني عن فرحته بهذا التكريم الدولي، وسعادته بما رآه من حب الجمهور، وقال: "لقد فقدت النطق لدقائق، قلبي ارتجف، ولم أتمالك كلماتي لوصف فرحتي"، واختتم كلامه بشكر دولة تونس وشعب تونس وإعلام تونس ووصفه بالإعلام المحترم الراقي.