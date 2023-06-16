حقق فيلم "شوجر دادي" أمس 219 ألف جنيه ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته خلال 3 أسابيع عرض إلى 5 ملايين جنيه و644 ألفا.

وفيلم «شوجر دادى» الذى يناقش أزمة منتصف العمر، يشارك فى بطولته ليلى علوى، وبيومى فؤاد، وتامر هجرس، وحمدى الميرغنى، ومصطفى غريب، ومى الغيطى، ومحمد محمود، وفرح الزاهد، والراقصة جوهرة، من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم.

المركز الثانى كان من نصيب فيلم «يوم 13»، الذي حقق أمس 174 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته خلال 8 أسابيع عرض إلى 29 مليون جنيه و900 ألفا.

وفيلم «يوم 13» يعرض بتقنية 3D، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله، ووضع له الموسيقى التصويرية هشام خرما، وتدور أحداثه حول عزالدين (أحمد داود) ، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارا لم تكن فى الحسبان، ويشارك فى البطولة دينا الشربينى، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبدالمغنى، وأروى جودة.

وفى المركز الثالث جاء فيلم «بعد الشر»، محققا أمس 52 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته على مدى 8 أسابيع إلى 15 مليون جنيه و356 ألفا.

والفيلم بطولة على ربيع، الذى يجسد ضمن الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

يشارك فى البطولة ميرنا نورالدين، وأوس أوس، ورنا رئيس، وبيومى فؤاد، وعمرو عبدالجليل، من تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

المركز الرابع حصل عليه فيلم «رهبة»، حيث حقق أمس 33 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته فى 3 أسابيع إلى مليون جنيه، و595 ألفا.

والفيلم من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى، وثراء جبيل، ونسرين أمين، ومحمد لطفى، وسماء إبراهيم.

وفي المركز الخامس جاء فيلم «هارلى» محققا 32 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته خلال 8 أسابيع إلى 35 مليون جنيه و844 ألفا.

وفيلم «هارلى» الذى يقوم ببطولته محمد رمضان، ومحمود حميدة، ومى عمر، من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير. فتدور قصة الفيلم، حول مهندس ميكانيكا محب للدراجات النارية، ويقوده ذكاؤه وسرعته للعمل مع إحدى العصابات.

وجاء فيلم «ابن الحاج أحمد»، في المركز السادس، محققا أمس 4 آلاف جنيه، ليصل أجمالي إيراداته على مدى 8 أسابيع إلى 12 ملايين جنيه و87 ألفا.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى تشويقى، حول شاب بسيط يتورط فى مشاكل مع عصابات مسلحة، ويجسد دوره الفنان «شيكو»، ويتعاون مع «نبيلة» التى تجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، وتساعده فى التصدى لكل الشخصيات الإرهابية التى تواجهه.

الفيلم إخراج معتز التونى، قصة عمرو سلامة، سيناريو وحوار أحمد محيى، ومحمد المحمدى، بمشاركة شادى أبوالسعود.

وفى المركز السابع جاء فيلم «19 ب» محققا أمس ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدى أسبوعين إلى 223 ألف جنيه، والفيلم من تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد، وبطولة سيد رجب، وأحمد خالد صالح، وناهد السباعى، وفدوى عابد، ومجدى عطوان.

وأحداث الفيلم تدور فى ڤيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضى أغلب يومه فى عزلة عن عالم الشارع الخارجى المجنون، حتى يجد نفسه مجبرا على خوض مواجهة تغير حياته بالكامل.

واحتل فيلم «مغامرات كوكو»، المركز الثامن، محققا 494 جنيه، ليصل إجمالى إيراداته على مدى 8 أسابيع إلى 2 مليون جنيه و653 ألفا.

الفيلم من بطولة بيومى فؤاد، خالد الصاوى، شيرين رضا، إيهاب فهمى، أوس أوس، منة فضالى، نانسى صلاح، عمرو عبدالعزيز، طاهر أبوليلة، ومن تأليف إيهاب ناصر، وإخراج اسماعيل فاروق.

وتدور الأحداث حول صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطرى، حيث يمتلك دكتور فوزى (خالد الصاوى) المستشفى، ويدخل فى عداء مع كوكو (بيومى فؤاد)، فيما تظهر (شيرين رضا) بشخصية عالمة وطبيبة بيطرية.