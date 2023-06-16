بدء تداول سهم شركة تشغيل مطار هيثرو البريطاني في بورصتي إسبانيا وهولندا

بدأ اليوم الجمعة تداول سهم شركة فيروفيال الإسبانية المشغلة لمطار هيثرو البريطاني الدولي، في بورصتي هولندا وإسبانيا بعد القرار المثير للجدل من الشركة بنقل مقرها إلى هولندا.

وقالت شركة تشغيل البورصات يورونكست، ومقرها أمستردام في بيان اليوم، إن القيمة السوقية للشركة المشغلة لمشروعات البنية التحتية تصل إلى حوالي 21 مليار يورو "23 مليار دولار".

وبدأ تداول السهم بسعر 29.33 يورو اليوم.

وجاء إدراج سهم فيروفيال في بورصة أمستردام بعد أشهر قليلة من قرارها نقل مقر رئاستها من إسبانيا إلى هولندا، مما جعلها تصطدم بتوقعات حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي شكك في الالتزام الوطني لرئيس مجلس إدارة الشركة رافائيل دي بينو، واتهمه بنقل مقر الشركة بحثا عن مزايا ضريبية بشكل أساسي.

ونفت فيروفيال، أن يكون سبب نقل مقر رئاستها إلى هولندا مرتبط بالضرائب.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن مساهمي فيروفيال وافقوا في أبريل الماضي، على صفقة اندماج عابرة للحدود بحيث تدمج الشركة الأم شركة فيروفيال إنترناشونال التابعة مع تغيير الاسم إلى فيروفيال إس.إي، وقالت الشركة في وقت سابق إن هذه التغييرات لن تؤثر على استمرارها في إسبانيا.

يذكر أن فيروفيال تدير مطار هيثرو في بريطانيا وطرقا سريعة في تورنتو بكندا ودالاس بالولايات المتحدة، كما تسعى إلى بناء صالة سفر جديدة في مطار جيه.إف.كيه بنيويورك، وتوجد أغلب أعمال الشركة خارج إسبانيا، وفي وقت سابق، أوضحت الشركة أن أنشطتها الدولية هي محرك النمو بالنسبة لها، مشيرة إلى أن السوق الأمريكية أصبحت موضع تركيز استراتيجي.