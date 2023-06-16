جامعة الوادي الجديد تنفذ ندوة عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مركز باريس

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، نظم ندوة بعنوان: "المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر"، بمركز باريس في الوادي الجديد، بالتنسيق والتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والوحدة المحلية لمركز باريس.

وقال "طنطاوي"، إن منصة "أيادي مصر" للتسويق الإلكتروني تأتي في إطار تعزيز الأجندة الوطنية لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030؛ للاستفادة من آليات التحول الرقمي لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى محمود المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، أن الندوة شارك فيها عدد من الشباب والسيدات من أبناء باريس؛ للتعرف على دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل للشباب، بحضور نخبة متخصصة من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والجامعة وقطاع السياحة.

وأضاف أن هذه الندوات تأتي في إطار الخطة الذي وضعها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بمراكز المحافظة الخمس، ومنصة "أيادي مصرية" للتسويق الإلكتروني للحرف اليدوية، والتي تأتي ضمن اهتمام الجامعة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المجال الأفضل لاستيعاب بعض منتجات المشروعات، والتي تقوم بإنتاج سلع وسيطة تدخل في إنتاج المشروعات الصغيرة.

وأكد أن الثورة الصناعية في البلدان المتطورة، اعتمدت أساسا على الرواد الأوائل في مجال الصناعات الصغيرة وقابليتها على التكيف في المناطق الريفية التي تتيح الفرص؛ لتلبية طموحاتهم في الاستثمار الفردي في صناعات صغيرة للحد من ظاهرة البطالة.