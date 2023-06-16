محاربو الصحراء يحتفلون بإنجازات محرز وبن رحمة وشعيبي واتحاد الجزائر

احتفل لاعبو المنتخب الجزائري لكرة القدم مساء الخميس، بتتويج رياض محرز بدوري أبطال أوروبا مع ناديه مانشستر سيتي الانجليزي.

كما احتفل اللاعبون بنيل سعيد بن رحمة، كأس المؤتمر الأوروبي مع فريقه ويست هام الانجليزي، وفارس شعيبي، الذي توج بلقب كأس فرنسا مع ناديه تولوز. إلى جانب الاحتفال بتتويج اتحاد الجزائر بلقب كأس الكنفدرالية في أول انجاز قاري له.

وجاء الاحتفال عن طريق تحضير كعكة كبيرة بألوان الأندية المتوجة واللاعبين الذين يلعبون لها المتواجدين مع " الخضر" في معسكر إعدادي بالمركز التقني سيدي موسى في العاصمة الجزائرية، في أجواء رائعة. كما تم تحضير كعكة أخرى خصيصا للحارس ألكسندر أوكيدجة، الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي.

يذكر ان المنتخب الجزائري يستعد لملاقاة مضيفه منتخب أوغندا الأحد المقبل، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، ثم تونس، وديا يوم 20 من الشهر الحالي، على ملعب " 19 مايو 1956" بمدينة عنابة شرقي الجزائر.