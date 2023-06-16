نقص الغذاء الناجم عن ظاهرة النينو يتسبب في نفوق جماعي للطيور البحرية المكسيكية

نفقت أعداد كبيرة من الطيور البحرية على طول ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ جوعا، وفقا لما ذكره خبراء يوم الخميس.

وقالت وزارة الزراعة المكسيكية إنه من المرجح أن ارتفاع درجات حرارة المياه كنتيجة لظاهرة النينو المناخية كان مسؤولا عن ذلك.

وتابعت الوزارة أنه تم استبعاد انفلونزا الطيور كسبب للوفيات الجماعية للطيور.

وتعزز ظاهرة النينو ونظيرتها لا نينا الطقس القاسي في العديد من مناطق العالم. وترفع ظاهرة النينو متوسط درجات الحرارة العالمية، في حين أن لا نينا تخفض درجات الحرارة. وتظهران بالتناوب كل بضع سنوات.

وقالت الوزارة إن ارتفاع درجات حرارة المياه يتسبب في غوص الأسماك في إلى مسافات أعمق للوصول إلى المياه الباردة، ما يمنع الطيور البحرية من الحصول على الغذاء.ولا تزال التحقيقات وجمع العينات البيولوجية جارية.

وجرفت المياه مؤخرا مئات الطيور البحرية الميتة على ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ، بين ولاية باجا كاليفورنيا شمال غربي البلاد وتشياباس في الجنوب. وكانت تلك الطيور بشكل كبير من أنواع "جلم الماء"، بالإضافة إلى "النوارس" و"البجع".