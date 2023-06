المرض هو الضر الذى يمس الإنسان فيلحق الضرر إما بأنسجته الطبيعية أو يخل بوظائف أعضائه. قد يكون المرض نتيجة أثر وراثى أو نتيجة لخلل فى نظام المناعة أو غير ذلك لكن العدوى الميكروبية الناشئة عن غزو الجسم للباكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات تلك التى يمكن أن تنتشر من إنسان لآخر أو من حيوان لإنسان إذ إنها فى البداية إذا ما نجحت فى غزو أنسجة الإنسان وسرت فى شرايينه فإنها على الفور تكتسب القدرة على التكاثر والنمو بل يمكنها أيضا الانتقال بصورة أو بأخرى من إنسان لآخر محدثة ذات الأثر فيما يعرف بانتقال العدوى وانتشارها بين البشر أو منهم أيضا للحيوانات أحيانا والعكس صحيح.



انتشار العدوى هو أخطر مراحل المرض يتضح ذلك جليا فى تلك الجائحة التى يعيش العالم بأسره وقائعها بما لها من آثار طالت كل نواحى نشاط البشر على الأرض.



للعدوى الميكروبية خمس مراحل يشرحها علم الأمراض ويصفها متتابعة كالتالى ما بين مرحلة العدوى إلى مرحلة انحسار المرض وما يتبع ذلك من فترة للنقاهة يتعافى فيها الإنسان ليعود إلى طبيعته ونشاطه قبل المرض.



• مرحلة الحضانة Incubation period



أو المرحلة المبكرة التى ينجح فيها الميكروب أيا كان فيروسا أو أحد أنواع الباكتيريا وربما الفطريات فى اختراق دفاعات الجسم الأولية لينفذ إلى أنسجته وخلاياه ليبدأ فى التكاثر بسرعة. انتقال العدوى الميكروبية من إنسان لآخر تحدث وفقا لآليات مختلفة مباشرة أو غير مباشرة لذا يطلق عليها «عدوى الأمراض السارية». انتقال العدوى من شخص مصاب إلى آخر سليم قد تحدث إثر التعرض للإفرازات التنفسية المختلفة عند السعال على سبيل المثال أو الاتصال الجسدى المباشر كالملامسة أو الاتصال الجنسى أيضا من الممكن أن يحدث عند ملامسة التربة أو الأسطح الملوثة بالميكروبات من الشخص المصاب.



هناك أيضا أخطرها وهو الانتقال عن طريق الهواء إذا ما كان الميكروب قادرا على البقاء حيا لفترات طويلة معلقا فى الهواء. أيضا يمكن للعدوى أن تنتقل من إفرازات المريض عن طريق تناول ماء أو طعام ملوث ببراز المريض أو لعابه. ربما أيضا كان هناك ناقل وسيط للعدوى كالبعوض فى انتقال عدوى الملاريا من إنسان لآخر.



عدوى الأمراض السارية تنتقل فى مجتمعات البشر أحيانا كالنار فى الهشيم وأحيانا أخرى بمعدلات أقل حدة وفقا لعوامل متعددة منها ما له علاقة مباشرة بقدرات الميكروب نفسه وخصائصه وقدراته على التكاثر فى سهولة ويسر إلى جانب أثره المباشر الممرض على الإنسان ففيروس الحصبة على سبيل المثال لديه قدرات خاصة تسهل انتشاره بسرعة بين الأطفال مجرد سعال طفل مريض يرحل معه الفيروس عبر قطرات تنتشر فى الهواء قادرة على أن تصل لكل من حوله أثناء تنفسهم فى سهولة ويسر لتتم العدوى دون جهد يذكر.



أما فى مرض معدٍ أيضا كالسيلان فإن الاتصال الجنسى وحده هو القادر على نقل العدوى الباكتيرية من إنسان لآخر.



أمثلة العدوى كثيرة ومختلفة فانتقال مرض التيتانوس على سبيل المثال يتم بملامسة التربة لجرح فى جلد إنسان لتبدأ أعراض العدوى لكنها تنحصر دائما فى الإنسان المصاب ولا تنتقل منه لغيره بأى حال من الأحوال كما أن هناك بعض أنواع العدوى التى يطلق عليها «عدوى حيوانية» كتلك التى تحدث فى «داء الكلب» الذى ينتقل فيه الفيروس المعدى من الكلب المصاب إذا ما عقر إنسانا سليما.



إذا ما حدثت العدوى بصورة أو بأخرى وكان الميكروب فيها فيروسا أو باكتيريا أو فطرا على اختلاف الأنواع بدأت فى الجسم المرحلة الأولى من المرض والتى يطلق عليها «فترة الحضانة».



تختلف فترة الحضانة من ميكروب لآخر: قد تكون لأيام قليلة فى حالة الإصابة بعدوى حادة اعتمادا على قدرات الميكروب على التحدى والتكاثر بسرعة فى مواجهة نظام الجسم الدفاعى الذى يهب دفاعا عن خلايا وأنسجة الجسم فيلجأ إلى كل وسائله المتاحة للقضاء على الميكروب فإذا نجح قضى الأمر أما إذا لم يحالفه التوفيق بدأت الأعراض فى الظهور وبدأت معاناة الإنسان ووجب العلاج للتخلص من المرض وأعراضه وربما تلافى مضاعفاته متى أمكن.



ظهور الأعراض يعلن عن انتهاء فترة الحضانة وبداية المرحلة التى تليها.



• المرحلة البدائية Prodroma period



رغم أهمية تلك المرحلة إلا أنها لا تشير إلى طبيعة المرض لكنها تعلن عن بداية معركة جهاز المناعة فى مواجهة ميكروب ما داهم الجسم وأنسجته وبدأ مرحلة التخريب المتعمد. فى تلك المرحلة يعانى الإنسان من أعراض عامة مثل ارتفاع درجة الحرارة والإحساس بآلام مبهمة وكثيرا من فتور الهمة والعزوف عن الحركة وتناول الطعام إلى جانب أعراض التهابية وبعض ألوان التورم. يبدو الأمر ملتبسا على الإنسان فليس هناك عرض بعينه يعلن عن إصابة أحد أعضائه إنما هى أعراض عامة تنذر بمرض قادم.



تلك الأعراض العامة ما هى إلا إعلان لاستعدادات حرب قادمة معلنة بين الميكروب وجهاز الإنسان المناعى.



• مرحلة المرض Period of illness



تلك المرحلة التى تتضح فيها معالم المرض ويمكن للطبيب أن يشخص فيها بدقة أكبر نوع المرض وبالتالى وسائل علاجه وتقديم النصح للمخالطين عن كيفية اتقاء انتقال العدوى إليهم.



• مرحلة انحسار المرض Period of deline



تلك هى المرحلة التى يستجيب فيها الإنسان للعلاج فتبدو الأعراض أقل حدة حتى تختفى تماما. تلك أيضا مرحلة خطيرة إذا لم ينتبه لها الطبيب والمريض معا. معركة الجهاز المناعى مع الميكروب بلا شك تؤدى إلى حالة من الإنهاك تشى بضعفه أمام غزو أى ميكروب آخر ينتهز تلك الفرصة الفريدة ليكسب معركة سهلة بإمكانات قليلة.



كثيرا ما تحدث عدوى باكتيرية إثر الانتهاء من تبعات عدوى فيروسية على سبيل المثال لذا يجب الأخذ باحتمالات الوقاية من عدوى جديدة محتملة بالانتباه إلى الراحة والغذاء الصحى المناسب وبعض الفيتامينات والمكملات الغذائية ومضادات الأكسدة إلى جانب احتياطات الوقاية والنظافة العامة.



• النقاهة Period of Convalescence



تلك هى آخر مراحل المرض والتى يتعافى فيها الإنسان من مرضه طال أو قصر. قد يعود الإنسان بإذن الله سليما معافى ليمارس نشاطاته فى صحة وعافية وقد يعانى من بعض مضاعفات المرض إلى حين لذا فإن الاهتمام بآليات التعافى أمر يعد ضروريا ويحتاج بعضا من متابعة الطبيب ومساعديه.



إصابة الإنسان بالعدوى تجعله معديا فى كل مراحل المرض لذا يجب الانتباه المتبادل بين المريض والمجتمع المحيط به لأن سريان المرض يعتمد فى الأساس على مدى وعى الإنسان بطبيعة المرض وطرق العدوى واحتمالات الإصابة وكيفية تطورها.