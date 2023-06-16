رئيس اتحاد الصحفيين العرب: مصر والعراق قطبان حقيقيان في الثقافة والإعلام

أكد نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، أن مصر والعراق قطبان حقيقيان في الثقافة والإعلام.

وقال اللامي - في تصريح متلفز بمناسبة الاحتفال بعيد الصحافة العراقية الـ154 - "إن العراق سيشهد طفرة نوعية في البناء والإعمار، لافتا إلى أن الاحتفال بعيد الصحافة العراقية هذا العام هو احتفال مميز، حيث سيشهد حضورا كبيرا من قبل رؤساء مؤسسات إعلامية ووزراء ثقافة وإعلام عرب.

وتابع اللامي: "لدينا رسالة واضحة من خلال الاحتفال بعيد الصحافة العراقية هذا العام، وهي أن نظهر للعالم الوضع الذي وصل إليه العراق بشكل عام، وبغداد على وجه الخصوص وما شهدته من إعادة إعمار وتطوير".

وأضاف اللامي: "نريد أن نسوق الصورة الجديدة لعراق اليوم إلى العالم، ونعمل على إزالة الصورة النمطية القديمة للعراق والتي لا يجب أن نقبلها".

وأشار إلى أن الاحتفال بعيد الصحافة العراقية هو فرصة طيبة لإبراز مستقبل البلاد، لافتا إلى أن نقابة الصحفيين العراقيين ستقدم الكثير لمنتسبيها من أبناء المهنة، مؤكدا أن الدولة العراقية تدعم هذا الاتجاه، وقال: "سنعمل على برنامج لمستقبل أفضل للصحفيين العراقيين".

ونوه إلى أن جميع محافظات العراق تشارك في الاحتفال بعيد الصحافة العراقية من خلال تقديم الموروثات الاجتماعية والثقافية المختلفة، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الوفود العربية الرسمية ستشارك في الاحتفال، إلى جانب نحو 150 شخصية من مختلف أنحاء العالم من رؤساء المؤسسات الصحفية والإعلامية وعدد من نقباء الصحفيين بالدول العربية.

وتحتفل نقابة الصحفيين العراقيين بالعيد 154 للصحافة العراقية، حيث تعقد بعد غد السبت، الاحتفالية المركزية بمُشاركة وفود إعلامية من 50 دولة حول العالم بدعوة من مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب.

وتستضيف بغداد على هامش الاحتفالات، اجتماعات الأمانة العامة والمكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب.

ويحتفل الصحفيون العراقيون بعيد الصحافة العراقية في 16 يونيو من كل عام، إحياءً لذكرى إصدار العدد الأول من "الزوراء"، 1869، وهي أول صحيفة في تاريخ العراق، والتي ساهمت في النقلة الحضارية التي شهدتها البلاد.

يذكر أن الكاتب الصحفي مؤيد اللامي فاز بمقعد نقيب الصحفيين العراقيين في أبريل 2022 لولاية ثانية في انتخابات العام الماضي، كما جدد الصحفيون العرب ثقتهم به رئيسا لاتحاد الصحفيين لدورة ثانية في انتخابات أجريت بالقاهرة خلال أكتوبر من العام الماضي