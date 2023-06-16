الرئيس الصيني لبيل جيتس: أنت أول صديق أمريكي التقي به في بكين هذا العام

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج أن بلاده ترغب في العمل مع العالم حول الابتكار التكنولوجي والتحديات العالمية، بما في ذلك الوقاية من الجائحات ، خلال اجتماع مع الملياردير الأمريكي، بيل جيتس.

وقال شي للشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، اليوم الجمعة "إنك أول صديق أمريكي التقي به في بكين هذا العام. كنت أقول دائما إن أساس العلاقات بين الصين وأمريكا يكمن بين الشعبين".

واجتماع شي مع جيتس يثير توقعات للقاء بين الرئيس الصيني ووزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، الذي من المقرر أن يزور بكين، بعد غد الأحد، في زيارة تستمر يومين.

كانت مؤسسة "بيل آند ميليندا جيتس" وحكومة مدينة بكين، قد اتفقتا في وقت سابق على أن تتبرع كل منهما بمبلغ 50 مليون دولار لمكافحة الأمراض المعدية، مثل الملاريا.

وسوف يتم إرسال هذه الأموال إلى معهد "جلوبال هيلث دراج ديسكفري"، طبقا لبيان صادر عن مؤسسة "جيتس".

والمعهد هو مؤسسة غير ربحية، أسستها مؤسسة "جيتس" وحكومة بلدية بكين وجامعة "تسينجهوا" في عام 2016.