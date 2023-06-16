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هايدي كلوم تتوج شابة ممتلئة بلقب أفضل عارضة أزياء في ألمانيا لعام 2023

كولونيا (د ب أ)
نشر في: الجمعة 16 يونيو 2023 - 2:16 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يونيو 2023 - 2:16 م

فازت متسابقة ممتلئة بلقب "أفضل عارضة أزياء مستقبلية في ألمانيا" للمرة الأولى في الموسم الـ18 من البرنامج الذي يبث على التلفزيون الألماني.

وتوجت مذيعة البرنامج العارضة الشهيرة هايدي كلوم، فيفين بلوتسكي، التي تبلغ من العمر 23 عاما من مدينة كوبلنتس بغرب ألمانيا، لتحصل على اللقب خلال الحفل الختامي الذي أذيع في بحث حي مساء أمس الخميس، على قناة بروسيبن.

وقالت فيفين بعد إعلانها فائزة إنها سعيدة أنه يمكنها أن تكون مصدر إلهام للآخرين ليشعروا بالراحة في أجسادهم ويشعروا بالراحة لارتداء أي زي.

ومن المقرر أن تظهر فيفين قي حملة دعائية لمستحضرات "ماك" التجميلية، كما ستظهر على عدد يوليو من غلاف النسخة الألمانية لمجلة هاربر بازار.

وقالت مدير تحرير المجلة كرستين شنايدر: "اعتقد أنه أمر رائع أن تكون فيفين أول عارضة أزياء ممتلئة تصبح أفضل عارضة أزياء مستقبلية في ألمانيا".

ونالت كلوم، التي تبلغ من العمر 50 عاما، إشادات لجهودها لإضفاء التنويع على البرنامج المستمر منذ فترة طويلة والذي ركز على أفكار تقليدية للغاية من جمال المرأة.

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