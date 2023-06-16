نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي يستبعد العودة إلى إسبانيا

يستبعد نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس، العودة إلى إسبانيا، بعد انتخابات مبكرة، تجرى الشهر المقبل، إذا فاز الحزب الشعبي، الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، طبقا لمصادر مطلعة .

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة إن الإسباني (63 عاما) سعيد بالمنصب، الذي يشغله، حاليا، وينظر إلى دوره في البنك على أنه مهم، لمسقط رأسه وأوروبا، طبقا لما ذكرته المصادر، رفضت الكشف عن هويتها، بسبب سرية القضية.

وتمتد فترة ولايته، غير القابلة للتجديد، في فرانكفورت حتى يونيو 2026. ورفض متحدث باسم البنك التعليق.

يذكر أن جويندوس كان وزيرا للاقتصاد في إسبانيا، من عام 2011 حتى عام 2018.