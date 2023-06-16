إيران: وفاة 14 شخصا وإصابة نحو 90 آخرين بعد تناولهم الكحول

توفي 14 شخصا في إيران بعد تناولهم الكحول بوقت قصير وتم نقل نحو 90 آخرين إلى المستشفيات القريبة من العاصمة طهران مساء أمس الخميس، لظهور أعراض تسمم عليهم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، اليوم الجمعة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك صلة بين هذه الحالات.

يذكر أن تعاطي الكحول محظور في الجمهورية الإسلامية، حيث توقع عقوبات شديدة على المتعاطين في بعض الحالات. ورغم ذلك، يتم تعاطي الكحول أو بيعه في السوق السوداء أو إنتاجه في بعض الأحيان.

وبشكل خاص، غالبا ما تنتج مادة الميثانول عن الخمور محلية الصنع إذا لم يتم تنفيذ عملية التقطير بشكل صحيح. وتعد هذه المادة سامة ويمكن أن تؤدي إلى العمى بل الموت إذا تم تعاطيها بكميات كبيرة.