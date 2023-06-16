قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن صندوق التنمية المحلية يعد الرافد الثاني من روافد التنمية الاقتصادية المحلية، مشيرا إلى حرص الوزارة على استدامة المشروعات متناهية الصغر من خلال تقديم القروض الصغيرة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» المذاع عبر شاشة قناة «الحدث اليوم» مساء الخميس، إلى بلوغ عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 1995 بإجمالي 33.6 مليونا على مدار العام المالي من يونيو 2022 إلى يونيو 2023، لافتا إلى عقد الوزارة دورات تدريبية لضمان نجاح هذه المشروعات.

وأضاف أن الحد الأقصى للإقراض لا يتخطى 60 ألف جنيه، موضحا أن إطار عمل المشروعات يدور حول مشروعات بيع المواد الغذائية أو الثروة الداجنة والإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى الأعمال الحرفية والتراثية، مشيرا إلى مساهمة تلك المشروعات في زيادة آلية عرض على مستوى قرى الريف المصري.

وأوضح أن صندوق التنمية المحلية يتواجد على مستوى جميع الوحدات القروية المصرية المنتشرة في ربوع مصر، مشيرا إلى احتلال محافظة المنيا صدارة مشروعات الصندوق من خلال الاستفادة بتنفيذ 409 مشروعات بإجمالي استثمارات 6.5 مليون جنيه، يليها أسوان بـ 366 مشروعا باستثمارات 6.4 مليون جنيه، والدقهلية 148 بـ 2.5 مليون.

وأشار إلى تصدر المرأة المصرية طبيعة المستفيدين من هذه المشروعات، لا سيما المرأة المعيلة بإجمالي 1337 مشروعا بنسبة 68.4 %، موضحا أن إجمالي السيدات المستفيدات من القروض في محافظة أسيوط بلغ نسبة 100 %.