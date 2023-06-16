زيادة عدد المصابين في حادث تصادم سيارات بكوريا الجنوبية إلى 80 شخصا

قالت الشرطة في كوريا الجنوبية، إن أكثر من 80 شخصا أصيبوا في حادث تصادم متسلسل لـ7 مركبات، بما يشمل 3 حافلات تقل طلاب في المرحلة الإعدادية في رحلة ميدانية، على طريق محلي في إقليم كانجوون الشمالي الشرقي اليوم الجمعة.

ووقع الحادث، الذي ضم أيضا سيارة سيدان و3 شاحنات، ظهر اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي على طريق 44 الوطني في هونج تشيون على بعد 100 كيلومتر شرق العاصمة سول، وفقا للشرطة.

وقال مسئولو الإنقاذ والشرطة، إن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة، و79 آخرين بجروح طفيفة، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وشارك نحو 30 رجل إطفاء في عمليات الإنقاذ، بينما تحقق الشرطة في سبب الحادث.

وكانت الشرطة، قد أعلنت إصابة نحو 30 شخصا بجراح طفيفة؛ إثر حادث التصادم بين 8 سيارات.