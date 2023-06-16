العراق: مسؤولية أوبك لا تنتهي عند تصدير النفط بل تصل لتنظيم الأسعار

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن النفط لا يزال مصدرا اقتصاديا مهما للطاقة في العالم، وأن مسؤولية منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، لا تنتهي عند عملية التصدير فحسب، بل تصل لعملية تنظيم الأسعار.

وقال السوداني، خلال حضوره احتفالية بمناسبة ذكرى تأسيس منظمة "أوبك"، بمشاركة عدد من وزراء نفط المنظمة، إن "على الدول الأعضاء أن تضع نصب أعينها التحديات في العالم ، وأن دخول الغاز الطبيعي في سوق الطاقة شكل إضافة لمسؤوليات جديدة".

وأكد على أن "العراق يعتمد على النفط بوصفه المورد الأساسي للاقتصاد، وتم توقيع عقود مهمة لاستثمار الغاز وسنقوم بتوقيع الجولة السادسة من استثمار الغاز".

من جانبه، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن "أوبك تسعى إلى تحقيق الاستقرار النفطي، وأن هناك تعاونا وتنسيقا بين دول أوبك من أجل المصالح المشتركة".

فيما أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في كلمة له على "أن منظمة أوبك بلس تعمل بشكل جماعي وتوافقي على استقرار الأسواق رغم التقلبات وحالات عدم اليقين في العالم ".

وأضاف" لولا وجود منظمة أوبك لما تمكنا من المحافظة على استقرار الأسواق في ظل التقلبات الاقتصادية وفق آليات ستمكننا من المحافظة على على دور منظمة أوبك بلس الفاعل لتحقيق العدالة لجميع الأعضاء".