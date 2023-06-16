سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط 21 كيلو جراما من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالشروق بقصد الإتجار.

بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق حيث تمكنت من ضبط سائق "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، حال استقلاله سيارة " نقل "يعمل عليها كسائق، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جراما وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و470 ألف جنيه تقريباً.