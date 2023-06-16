أوكرانيا: مقتل 4 أشخاص وإصابة 2 جراء قصف روسيا لخيرسون

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أعلنت إدارة عسكرية محلية في أوكرانيا عبر تطبيق تليجرام أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب اثنان، جراء القصف الروسي للمناطق المغمورة بالمياه بمنطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وأضافت الإدارة في تقرير أن امرأتين (69 و86 عاما) أصيبتا جراء القصف. كما أفادت بأن الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من المنطقة المغمورة بالمياه بسبب انفجار سد كاخوفكا تعرض لقصف متكرر أثناء تواصل أعمال الإنقاذ.

وسجل منسوب مياه الفيضان مزيدا من الانحسار اليوم الجمعة، حيث قالت وحدة الأزمات الأوكرانية التي تتولى عملية التطهير عبر تطبيق تليجرام أنه انخفض بنحو 25 سنتيمترا إلى 67ر1 مترا.

وذكرت وحدة الأزمات أن هناك 30 قرية لا تزال مغمورة بالمياه، وتسيطر القوات الروسية على 17 منها.