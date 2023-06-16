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بوتين ينتقد استخدام أوروبا للفحم ويشيد بالتقدم فى مجال المناخ بروسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
د ب أ
نشر في: الجمعة 16 يونيو 2023 - 10:44 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يونيو 2023 - 10:44 م

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوروبا بسبب إعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، بينما أشاد بسياسة الكرملين بشأن المناخ.

وقال اليوم الجمعة خلال جولة في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج: "على النقيض من دول أخرى كثيرة، نقوم بالوفاء بجميع الإلتزامات التي قطعناها في هذا المجال. وحتى قبل موعدها"، حسبما ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية. ويأتي تصريحه قبيل قمة المناخ المقبلة في الإمارات.

وأضاف أن بعض الدول زادت مؤخرا من توليد الكهرباء من الفحم، رغم إعلانها العكس.

يذكر أن عدة دول أوروبية، من بينها ألمانيا، أعادت تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم العام الماضي، في رد فعل لأزمة طاقة سببها الحرب الروسية الأوكرانية.

وقلصت موسكو التي كانت مصدرا رخيصا للغاز الإمدادات لأوروبا ثم أوقفتها. وكانت الإمدادات تمر عبر خط نورد ستريم 1 على سبيل المثال.

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