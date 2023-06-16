قال أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أعضاء مجلس النواب والشيوخ طبقا للدستور لابد أن يتفرغوا من وظائفهم طوال فتره تواجدهم بالبرلمان.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب، خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن زيادة عدد أعضاء المجلس يشهد موافقة من البعض ومعارضة من البعض الآخر.

وأضاف أن الزيادة السكانية الكبيرة تستوجب زيادة عدد أعضاء البرلمان لسهولة وصول النواب إلى المواطنين، موضحا أن المهن الحرة والقطاع الخاص لا يطالب بالتفرغ خلال دورة التشريعي بمجلس النواب.

