فالنسيا يواصل دفع ضريبة العنصرية ضد فينيسيوس

يواصل نادي فالنسيا الإسباني تضرره من واقعة العنصرية التي قامت بها جماهيره في ملعب الميستايا ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد.

مباراة فالنسيا وريال مدريد التي أقيمت في الليجا خلال الشهر الماضي، شهدت هتافات عنصرية من جماهير الخفافيش تجاه فينيسيوس، وتم القبض على 3 مشجعين وتغريمهم بعد الإساءة العنصرية ضد فينيسيوس في مايو الماضي.

ووفقًا لشبكة «ريليفو» فإن راعي قمصان فالنسيا أراد فسخ التعاقد قبل الحادثة، وقبل نهاية موعده بعامين، ولكن نادي فالنسيا رفض وفاز بمعركة قضائية لمنع الشركة من الإخلال بالعقد المبرم، وطالب بالحصول على كامل العقد، حال رغبة الراعي في فسخ التعاقد.

وأضافت الشبكة أن واقعة فينيسيوس أعطت الراعي مجموعة أسباب قانونية لإنهاء الصفقة، وانتهى الأمر بحدوث تسوية، حصل من خلالها فالنسيا على مليون يورو أي 75% مما كان مستحقًا له.

ويشعر نادي فالنسيا بمعاملة قاسية، بالنظر إلى وقوع 9 حوادث عنصرية أخرى على الأقل في الدوري الإسباني ضد فينيسيوس جونيور خلال الموسم المنقضي، لكن الأنظار صوبت نحو ملعب الميستايا فقط.