ولي العهد السعودي وماكرون يبحثان العلاقات الاستراتيجية ومستجدات الأحداث

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بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، في باريس، اليوم الجمعة، مع الرئيس إيمانويل ماكرون العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وعقد ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي، اجتماعا ثنائيا موسعا بحضور وفدي البلدين في قصر الإليزيه.

وبحث الزعيمان، سبل تطوير العلاقات في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

وفور وصول ولي العهد، قصر الإليزيه، كان في استقباله ماكرون، متمنيا له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما أعرب ولي العهد عن سعادته بهذه الزيارة.

كما تم تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها.

يذكر أن تلك الزيارة تأتي بعد أقل من عام على الزيارة التي قام بها ولي العهد إلى العاصمة الفرنسية في يوليو 2022.