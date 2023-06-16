مصرع طالب أسفل عجلات القطار بسوهاج

لقي طالب مصرعه أسفل عجلات القطار خلال مروره من مكان غير مخصص للمشاه.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاة بورود بلاغ لمركز شرطة المنشأة بتحرير محضراً من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن ورود إفادة من ناظر محطة سكة حديد المنشاة بأنه أثناء مرور القطار مخصوص مشحون فوسفات [أسوان – القاهرة] بناحية بندر المنشاة تلاحظ له قيام أحد الأشخاص بالعبور من مكان غير مخصص لعبور المشاه، وتم إطلاق آله التنبيه عدة مرات، ولم يستجب وإصطدم به وتوفي.

وتبين أنه يدعى عمرو خ ع، 18 عاما، طالب، ويقيم دائرة المركز وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي.

وبسؤال ذويه، أقر جده المدعو عبد العزيز ع م 70 عاما، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.