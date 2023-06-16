كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود عرض رسمي من نادي الهلال السعودي، للتعاقد مع محمد عبد المنعم في انتقالات الصيف.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: «لا يوجد عرض رسمي لمحمد عبد المنعم ولم يأتٍ، ولكن يوجد على الورق لحمدي فتحي».

وأضاف: «الحديث عن الصفقات والعروض في الوقت الحالي، أمر سلبي، لأن الموسم الرياضي لم ينتهٍ بعد، والدوري غائبا عن الأهلي في العامين الماضيين ونريد تحقيقه هذا الموسم».

وواصل عبد الحفيظ: «الأهلي مازال أمامه 30 نقطة في الدوري، وسنواجه 3 فرق متواجدة في المربع الذهبي للمسابقة».

وأختتم بالرد على تصريح ساسي بشأن عدم رغبته في اللعب لصفوف الأهلي يوما ما، قائلا: «مع احترامي لإمكانياته الفنية، ولكن هي رغبة مشتركة، ولم يسبق لنا الحديث معه، برغم ذلك قدم مواسم جيدة مع الزمالك».