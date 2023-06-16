قال المخرج مجدي أحمد علي، إن جماعة الإخوان المسلمين؛ كانت تمثل خطرًا على الوطن -وليس على الثقافة وصناعة السينما وحسب- واصفا ثورة 30 يونيو؛ بالحدث العظيم الذي أعاد للوطن الروح بعد اختطافه وتأميمه.

واستعاد خلال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أطياف» على شاشة قناة «الحياة» مساء الخميس، ذكريات اعتصام المثقفين المصريين في ديوان عام وزارة الثقافة عام 2013، على خلفية إقالة وزير الثقافة الإخواني آنذاك للدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، قائلا: «كل من شاركوا في الاعتصام كانوا يشعرون؛ بأن الموضوع يتجاوز الصناعة والفن أو الثقافة؛ كان داخل على الوطن كله».

وتابع: «كانت تمتلكنا حالة من الرعب على الوطن، شعرنا أن 25 يناير التي كنا نأمل أن تنقل مصر وتضعنا على طريق مختلف نحو التقدم والديمقراطية؛ تختطف تمامًا بواسطة أكثر ناس فاشية في العالم وليس في مصر فقط»، مشيرا إلى رفض المثقفين آنذاك مندوب الجماعة للتفاوض معهم.

وأوضح أن الاعتصام أحدث حالة من التوحد والتوافق وإزالة الخلافات الفكرية والأيدلوجية كافة بين النخبة المثقفة المشاركة، لا سيما في ظل تهديدات أعضاء جماعة الإخوان؛ باقتحام وفض الاعتصام، معقبا: «هذه الجماعة تملك الإحساس دائما بامتلاكها الحقيقة المطلقة، وأنهم الوحيدون اللي فاهمين كل حاجة أحسن من كل الناس والشعب، وأنهم موكلون من ربنا -سبحانه وتعالى- بتوكيل منه».

وأضاف: «نظمنا أنفسنا إلى فرق حينها، كان البعض منا مسئول عن الشئون المالية، والبعض الآخر مسئول عن استحضار الطعام، وأخرىن لجلب مراتب للنوم، وفريق للتواصل مع الصحافة، وشباب 25 يناير تولى مسئولية التأمين ضد عناصر الإخوان ، وكان بالاعتصام ندوات يومية من كبار المثقفين».