الدفع بسيارت الكسح لشفط المياه الجوفية من شوارع قرية أبو صير في بني سويف

أكد حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي ببني سويف، وفي استجابة سريعة لشكاوى بعض المواطنين بقرية أبو صير الملق التابعة لمركز الواسطي، والمتضررين من ارتفاع منسوب المياه الجوفية بأحد شوارع القرية، وانتقل برفقة مسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمركز؛ لفحص الشكوى على أرض الواقع والتواجد حتى إزالة أسباب الشكوى، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الوحدات المحلية لقرى "أبو صير الملق، وإنفسط، وقمن، والميمون، وشركة المياه لكسح المياه، ومياه الصرف" وتسليك السدود الموجودة في خطوط الصرف الصحي، والكشف عن أعطال شبكة مياه الشرب وصيانتها بمعرفة المختصين من شركة مياه الشرب.

كما تابع رئيس المركز نتائج معاينة المواقع المقترحة لإنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية بني حدير التابعة لمجلس قروي الميمون وقرى إطواب، والتي سيتم تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى متابعة أعمال ري الأشجار التي تم غرسها بمدخل قرية بني حدير والطريق الدائري، وطريق "القاهرة - أسيوط" الزراعي باتجاه قرية أشمنت ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

ومن جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى على أهمية التواجد بالقرب من المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومشكلاتهم، والعمل بحسب المتاح من إمكانات على توفيرها وحلها، وسرعة التعامل والتجاوب مع شكاوى المواطنين.