أمريكا: الحكم على مكسيكي بالسجن 13 عاما للاتجار بالكوكايين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس أنه تم الحكم على زعيم عصابة دولية لتهريب المخدرات بالسجن 13 عاما بتهمة التآمر لتوزيع كوكايين وإدخاله إلى الولايات المتحدة.

وقالت السلطات الأمريكية إن المواطن المكسيكي خايمي أنطونيو ماندوخانو / 61 عاما/ عمل مع عصابة سينالوا القوية لنقل الكوكايين إلى الولايات المتحدة على مدار أكثر من عقد.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن ماندوخانو نسق نقل الكوكايين بالقارب من كولومبيا إلى المكسيك، والتي منها يقوم أعضاء آخرون في العصابة بنقل المخدرات إلى الولايات المتحدة من أجل بيعها.

وألقي القبض عليه في إسبانيا في عام 2014 بناء على طلب من الولايات المتحدة وفي أذار/مارس الماضي اعترف بأنه مذنب في تهمة واحدة بالتآمر لتوزيع 5 كيلوجرامات أو أكثر من مخدر الكوكايين مع علمه أنه سيجري نقله إلى الولايات المتحدة.