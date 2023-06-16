قال اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، إن الدولة تعمل جاهدة على تعظيم وتعزيز الأسطول البحري المصري، مشيرا إلى توقيع الهيئة الشهر الماضي لعقد بناء عدد 2 سفينة مع شركة القاهرة للعبارات.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، أن الهدف من السفن الجديدة؛ هو خدمة حركة البضائع العامة والتبادل التجاري في منطقة البحر الأحمر مع الدول الإفريقية ومنطقة جنوب أوربا.

وأكد أن جميع الموانئ المصرية جاهزة لاستقبال ومرور حركة البضائع والتجارة العالمية في ظل تحديث البنية التحتية بمختلف الموانئ من خلال بناء أرصفة جديدة تتحمل حمولات السفن العملاقة، معقبا: «كان من الضروري يكون عندنا محطات حديثة مؤهلة في مقابل محطات موانئ الدول الأخرى بالبحر المتوسط».

وأشار إلى تجاوز قوام الأسطول التجاري 42 سفينة ترفع العلم المصري، من ضمنها 15 سفينة تصنيع محلي لشركات وطنية، لافتا إلى حرص الدولة على تعزيز الأسطول البحري من أجل خدمة التجارة المصرية، ولا سيما حركة استيراد الاقماح والذرة والمنتجات البترولية.

وأضاف أن الأشهر المقبلة سوف تشهد انضمام سفينة أخرى إلى الأسطول المصري من شركة الملاحة الوطنية على غرار سفينة وادي الملوك التي انضمت الخميس، موضحا أن سفينة وادي الملوك تتميز بالتكنولوجيا الحديثة المعالجة للانبعاثات الكربونية، مع الجاهزية لإمكانية التحول لاستخدام الطاقة النظيفة.

وأوضح أن حركة النقل البحري تستحوذ على نسبة 85 % من حركة نقل البضائع بين دول العالم، في مقابل 15 % للنقل الجوي والبري.